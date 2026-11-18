Заместитель председателя Совета прессы Азербайджана Мушфиг Алескерли возглавил Комиссию по жалобам в составе девяти человек.

Как сообщает Report со ссылкой на Совет прессы, решение принято на сегодняшнем заседании правления организации.

На заседании также определили составы других структур Совета и утвердили программы их деятельности. В частности, были сформированы Комиссия по медиаэтике и праву под председательством Саадат Мамедовой, Комиссия по международным связям во главе с Орханом Амашовым, Комиссия по коммуникации между медиа и государственными органами под руководством Эльшада Эйвазлы, а также Комиссия по связям с субъектами медиа, которую возглавил Вугар Рагимзаде.