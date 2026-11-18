Дебиторская задолженность Фонда страхования от безработицы на 1 июля 2026 года составила 9 млн 903,6 тыс. манатов, а кредиторская задолженность - 5 млн 949,7 тыс. манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на заключение Счетной палаты по законопроекту, связанному с бюджетом фонда на 2027 год.

Согласно документу, это соответственно на 9,7% и 14,6% больше по сравнению с началом года. За последний год соответствующие показатели выросли на 47,3% и 43,2%.

По итогам I полугодия текущего года 61,6% зарегистрированной дебиторской задолженности фонда составляла основная задолженность, а 38,4% - задолженность по процентам и финансовым санкциям.