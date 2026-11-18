Hesablama Palatası: İSF-nin debitor və kreditor borcları artıb
- 18 noyabr, 2026
- 16:43
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Bu il iyulun 1-nə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında İşsizlikdən Sığorta Fondunun (İSF) debitor borcları 9 milyon 903,6 min manat, kreditor borcları isə 5 milyon 949,7 min manat olub.
"Report" bu barədə Hesablama Palatasının Fondun 2027-ci il büdcəsi ilə bağlı qanun layihəsinə verdiyi Rəydə bildirilir.
Sənədə əsasən, bu, ilin əvvəli ilə müqayisə müvafiq olaraq 9,7 % və 14,6 % çoxdur. Son 1 ildə isə müvafiq göstəricilər 47,3 % və 43,2 % artıb.
Bu ilin I yarısı üzrə qeydə alınmış Fondun debitor borclarının 61,6 %-i əsas borcdan, 38,4 %-i faiz və maliyyə sanksiyaları üzrə yaranmış borcdan ibarət olub.
"Debitor və kreditor borclarının artım dinamikası və strukturunda müşahidə olunan dəyişikliklərin gəlirlərin vaxtında və tam formalaşmasına təsir göstərə biləcək risk amili olduğunu diqqətə alaraq gəlir potensialının dəqiqləşdirilməsinə və proqnoz göstəricilərinin əsaslılığına müsbət təsir göstərməsi məqsədilə borcların yaranma səbəblərinin və strukturunun müntəzəm qiymətləndirilməsi, habelə onların proqnoz göstəricilərində nəzərə alınması zəruridir", - deyə Rəydə qeyd olunub.