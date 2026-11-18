Цены на цветные и драгоценные металлы снизились на фоне укрепления курса доллара США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Котировки декабрьских фьючерсов на золото на бирже Comex снизились на 2,5%, до $3 769 за унцию. Драгметалл торгуется ниже $3 800 за унцию впервые с сентября 2025 года.

Фьючерсы на серебро снизились в цене на 3,3%, до $45,82 за унцию, на платину - на 2,7%, до $1388,7 за унцию.

Фьючерсы на медь с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) подешевели в ходе торгов на 1,5%, до $13 027,5 за тонну. Ранее они падали до $13 019 за тонну, минимума с 24 июня.

Цена алюминия в Лондоне опустились на 0,9%, до $2 907,50 за тонну, цинка - на 1,3%, до $3 627,5 за тонну.

Долларовый индекс DXY, показывающий динамику доллара относительно шести основных мировых валют, прибавляет около 0,3% и находится вблизи максимума с марта прошлого года.