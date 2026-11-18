Вадефуль: Азербайджан - стратегический партнер Германии
- 18 ноября, 2026
- 12:25
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Азербайджан является стратегическим партнером для Германии.
Как передает Report, об этом написал глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль на своей странице в "Х" по итогам встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Вадефуль также положительно оценил мирный процесс между Азербайджаном и Арменией и назвал его многообещающим.
По словам главы германской дипломатии, "важно использовать возможности связанности, торговли и образования на Южном Кавказе в нашей совместной стратегической повестке дня между Баку и Берлином".
It’s key to leverage opportunities of connectivity, trade & education in the Southern Caucusus in our joint strategic agenda 🇩🇪🤝🇦🇿. #Azerbaijan is a strategic partner for our energy security. I commended FM @bayramov_jeyhun for the promising steps towards peace between 🇦🇲 & 🇦🇿. https://t.co/pLbjMGXiT8— Johann Wadephul (@AussenMinDE) November 18, 2026