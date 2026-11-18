Vadeful: Azərbaycan Almaniyanın strateji tərəfdaşıdır
Xarici siyasət
- 18 noyabr, 2026
- 12:33
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Azərbaycan Almaniyanın strateji tərəfdaşıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Almaniyanın xarici işlər naziri Yohan Vadeful azərbaycanlı həmkarı Ceyhun Bayramovla görüşün yekunlarına dair "X" səhifəsində yazıb.
Vadeful həmçinin Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sülh prosesini müsbət qiymətləndirərək onu ümidverici adlandırıb.
XİN başçısının sözlərinə görə, Cənubi Qafqazda bağlantı, ticarət və təhsil imkanlarından Bakı və Berlin arasındakı birgə strateji gündəliyimizdə istifadə etmək vacibdir.
Вадефуль: Азербайджан - стратегический партнер Германии
Wadephul: Azerbaijan - strategic partner of Germany
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