Армения увеличит расходы на оборону в следующем году на $147,22 млн, средства пойдут, в том числе, на развитие инфраструктуры.

Как передает Report, об этом заявил министр финансов страны Ваге Ованнисян.

"В 2027 году министерству обороны будет выделено 616 млрд драмов ($1,71 млрд), что на 53 млрд драмов ($147,22 млн) больше по сравнению с 2026 годом", - сказал Ованнисян в парламенте на обсуждении проекта госбюджета 2027 года.

По его словам, финансирование будет направлено на улучшение оборонных способностей, инфраструктуру и обеспечение ВС.

В 2026 году расходы в сфере обороны были сокращены почти на 16%, составив 563 млрд драмов (около $1,46 млрд).