Армения в 2027 году увеличит расходы на оборону на $147 млн
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 12:22
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Армения увеличит расходы на оборону в следующем году на $147,22 млн, средства пойдут, в том числе, на развитие инфраструктуры.
Как передает Report, об этом заявил министр финансов страны Ваге Ованнисян.
"В 2027 году министерству обороны будет выделено 616 млрд драмов ($1,71 млрд), что на 53 млрд драмов ($147,22 млн) больше по сравнению с 2026 годом", - сказал Ованнисян в парламенте на обсуждении проекта госбюджета 2027 года.
По его словам, финансирование будет направлено на улучшение оборонных способностей, инфраструктуру и обеспечение ВС.
В 2026 году расходы в сфере обороны были сокращены почти на 16%, составив 563 млрд драмов (около $1,46 млрд).
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