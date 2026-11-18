Ermənistan gələn il hərbi büdcəni 1,71 milyard dollara çatdırmağı planlaşdırır
Digər ölkələr
- 18 noyabr, 2026
- 12:35
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Ermənistan gələn il müdafiə xərclərini 147,22 milyon dollar artıracaq.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkənin maliyyə naziri Vahe Ovannisyan bildirib.
"2027-ci ildə Müdafiə Nazirliyinə 616 milyard dram (1,71 milyard dollar) ayrılacaq ki, bu da 2026-cı illə müqayisədə 53 milyard dram (147,22 milyon dollar) çoxdur", - Ovannisyan parlamentdə 2027-ci ilin dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, maliyyə vəsaiti müdafiə imkanlarının, infrastrukturun yaxşılaşdırılmasına və Silahlı Qüvvələrin təminatına yönəldiləcək.
2026-cı ildə müdafiə xərcləri demək olar ki, 16 % azaldılaraq 563 milyard dram (təxminən 1,46 milyard dollar) təşkil edib.
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