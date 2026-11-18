Оппозиция Армении, церковь, диаспора и определенные силы в России - это четыре силы, выступающие против установления мира с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма Фарид Шафиев на конференции "Мир и безопасность: Южный Кавказ в контексте новых геополитических реалий".

По его словам, две из трех упомянутых им армянских сил связаны с Россией.

"Россия - наш сосед, и у нас с ней хорошие отношения. Но правда заключается в том, что в России есть силы, которые не хотят достижения мира с Арменией и изменения Конституции Армении. Эти силы сами по себе представляют интересный объект для изучения и исследования. Таким образом, речь идет о четырех силах: церкви, оппозиции, диаспоре и определенные силы в России. Поэтому мы непосредственно занимаемся этими вопросами", - отметил Шафиев.