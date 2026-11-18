Азербайджанский институт стандартизации (AZSTAND) принял новый государственный стандарт по управлению качеством в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности.

Как сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком, государственный стандарт AZS ISO 29001:2026 "Нефтяная, нефтехимическая и газовая промышленность. Отраслевые системы менеджмента качества. Требования к организациям, поставляющим продукцию и услуги" был принят на основе международного стандарта ISO 29001:2020 "Petroleum, petrochemical and natural gas industries. Sector-specific quality management systems. Requirements for product and service supply organization".

Новый госстандарт определяет требования к созданию, внедрению, поддержанию и непрерывному совершенствованию системы менеджмента качества в организациях, работающих в нефтяной, нефтехимической и газовой промышленности, занимающихся производством, поставкой и предоставлением продукции и услуг.

Указанный государственный стандарт принят на основании представления Технического комитета по стандартизации "Оценка соответствия" (AZSTAND/TK 08) и включен в Государственный фонд нормативных документов по стандартизации.