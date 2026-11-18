Поставки топлива в Нахчыванскую Автономную Республику осуществляются через территории Турции и Грузии.

Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).

Отмечается, что потребности автономной республики в топливе полностью обеспечиваются.