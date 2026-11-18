SOCAR: Топливо в Нахчыван поставляется через Турцию и Грузию
Энергетика
- 18 ноября, 2026
- 12:19
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Поставки топлива в Нахчыванскую Автономную Республику осуществляются через территории Турции и Грузии.
Как сообщает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявили в Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR).
Отмечается, что потребности автономной республики в топливе полностью обеспечиваются.
SOCAR: Naxçıvana yanacaq tədarükü Türkiyə və Gürcüstan ərazilərindən həyata keçirilir
SOCAR: Nakhchivan fuel supplies carried out through Türkiye and Georgia
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