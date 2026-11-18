SOCAR: Naxçıvana yanacaq tədarükü Türkiyə və Gürcüstan ərazilərindən həyata keçirilir
Energetika
- 18 noyabr, 2026
- 12:15
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Naxçıvan Muxtar Respublikasına yanacaq tədarükü Türkiyə və Gürcüstan ərazilərindən həyata keçirilir.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AZƏRTAC-a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətindən (SOCAR) bildirilib.
Qeyd olunub ki, muxtar respublikanın tələbatı tam həcmdə ödənilir.
SOCAR: Топливо в Нахчыван поставляется через Турцию и Грузию
SOCAR: Nakhchivan fuel supplies carried out through Türkiye and Georgia
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