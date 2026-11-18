Общая сумма налоговых льгот в аграрном секторе Азербайджана составляет 580 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, ожидаемые налоговые поступления от фермеров составят 12-13 млн манатов - около 2% от общей суммы льгот. При этом государство продает сельхозпроизводителям поливную воду примерно в 30 раз дешевле себестоимости, а объем поддержки по этой статье достигает 300 млн манатов.

Амирасланов отметил необходимость совершенствования учета в аграрном секторе на основе системы электронных счетов-фактур. Это позволит точнее оценивать объем и эффективность господдержки, а также определять уровень самообеспечения страны продовольствием.

Депутат подчеркнул, что увязка налогового администрирования с учетом в сельском хозяйстве поможет повысить эффективность господдержки и реализации аграрной политики.