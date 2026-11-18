В Азербайджане предложено создать механизм взаиморасчетов по налоговым задолженностям предпринимателей, выполняющих государственные заказы.

Как сообщает Report, с подобной инициативой на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса выступил депутат Захид Орудж.

Он также предложил расширить возможности реструктуризации задолженностей производственных предприятий и ежегодно оценивать экономическую эффективность налоговых льгот.

Кроме того, депутат предложил создать статистическую базу по демографии предпринимательства:

"Оптимизация налоговой нагрузки при переходе микропредпринимателей в более высокую категорию бизнеса, а также предоставление им при определенных условиях 25-процентной налоговой льготы сроком на пять лет создают возможности для развития до 10 тыс. предпринимателей".

Парламентарий подчеркнул, что экономическая цель Азербайджана заключается в формировании сотен тысяч микропредпринимателей, а также в развитии сотен крупных, долговечных национальных компаний, конкурирующих на международных рынках:

"Упрощение налогового администрирования для наших предпринимателей имеет большое значение".