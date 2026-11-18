Госкомитет: Сообщения о снятии флага Азербайджана на Манхэттене не соответствуют действительности
- 18 ноября, 2026
- 12:07
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Распространяемые армянскими источниками сообщения о том, что поднятый на Манхэттене по случаю Дня Победы флаг Азербайджана был спущен по инициативе Армянского национального комитета Америки, не соответствуют действительности.
Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.
В ведомстве сообщили, что азербайджанская община в США ежегодно проводит церемонии поднятия государственного флага по случаю Дня Победы, Дня восстановления независимости и Дня Государственного флага. Кроме того, на экранах зданий на Таймс-сквер размещаются видеоролики и постеры, посвященные победе Азербайджана.
По данным комитета, и в этом году флаг был поднят на Манхэттене и находился там в течение семи дней.
Ведомство опровергло утверждения о том, что флаг был снят по инициативе Армянского национального комитета Америки (ANCA), отметив, что никаких достоверных доказательств такого решения не представлено.
Госкомитет призвал общественность не доверять распространяемой дезинформации, а СМИ - проверять сведения об азербайджанских общинах за рубежом.