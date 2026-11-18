Распространяемые армянскими источниками сообщения о том, что поднятый на Манхэттене по случаю Дня Победы флаг Азербайджана был спущен по инициативе Армянского национального комитета Америки, не соответствуют действительности.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

В ведомстве сообщили, что азербайджанская община в США ежегодно проводит церемонии поднятия государственного флага по случаю Дня Победы, Дня восстановления независимости и Дня Государственного флага. Кроме того, на экранах зданий на Таймс-сквер размещаются видеоролики и постеры, посвященные победе Азербайджана.

По данным комитета, и в этом году флаг был поднят на Манхэттене и находился там в течение семи дней.

Ведомство опровергло утверждения о том, что флаг был снят по инициативе Армянского национального комитета Америки (ANCA), отметив, что никаких достоверных доказательств такого решения не представлено.

Госкомитет призвал общественность не доверять распространяемой дезинформации, а СМИ - проверять сведения об азербайджанских общинах за рубежом.