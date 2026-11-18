В 2027 году налоговые поступления от сельского хозяйства в Азербайджане прогнозируются на уровне 13 млн манатов.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Азер Амирасланов на пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, на поддержку аграрного сектора государства ежегодно выделяется порядка 1,5 млрд манатов с учетом как прямых, так и косвенных мер.

Амирасланов подчеркнул, что небольшие налоговые поступления свидетельствуют о том, что фермеры не рассматриваются государством как потенциальные налогоплательщики. Он также призвал разъяснять аграрному сообществу и сельскому населению меры господдержки, чтобы избежать неверного представления об аграрной политике государства.