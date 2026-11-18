Главные ожидания мирового сообщества от предстоящей встречи лидеров США, Китая и России связаны с поиском путей урегулирования продолжающихся войн и конфликтов.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с германским коллегой Йоханном Вадефулем.

Глава МИД отметил, что встреча представителей трех крупнейших ядерных держав и экономик мира, оказывающих определяющее влияние на глобальные процессы, вызывает определенные ожидания.

"Вопросы, которые больше всего волнуют мир, связаны с конфликтами и урегулированием войн. Надеемся, что эта встреча внесет вклад в решение этих проблем", - подчеркнул Дж. Байрамов.

Отметим, что завтра, 19 ноября, в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) планируется проведение трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США.