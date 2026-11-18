Азербайджан и Германия намерены провести в Берлине отдельные обсуждения, посвященных вопросам экономического взаимодействия.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

Он уточнил, что переговоры пройдут в формате заседания Азербайджано-германского делового совета, учрежденного в июле 2026 года.

"Мы пришли к договоренности о том, что экономический совет должен провести заседание, а министры экономики двух стран должны в ближайшее время встретиться в Берлине", - заявил немецкий министр.

Помимо этого, Вадефуль подчеркнул, что в рамках своего визита тема наращивания поставок казахстанской нефти в Европу через территорию Азербайджана - как по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан, так и через грузинские маршруты к Черному морю - в переговорах с азербайджанской стороной не затрагивалась.

"Нет, данный вопрос не являлся предметом наших нынешних переговоров. Моя коллега Катарина Райхе также курирует энергетическую сферу, и я предоставлю ей возможность провести необходимые переговоры по этой теме", - подчеркнул он.