В Азербайджане до 2028 года планируется подготовить 500 инженеров по искусственному интеллекту (ИИ).

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Джейхун Салманов на Саммите профессий будущего.

По его словам, Национальная стратегия искусственного интеллекта на 2025–2028 годы предусматривает формирование сообщества из 3 тыс. специалистов и обучение 500 сотрудников госструктур по программе "ИИ для менеджеров".

Кроме того, планируется увеличить число пользователей интерактивной образовательной платформы до 10 тыс. и реализовать пять проектов по внедрению технологий обработки естественного языка (NLP) в пилотную государственную услугу.

"Стратегия также предусматривает финансирование не менее 10 исследовательских проектов, проведение 20 конференций, семинаров и хакатонов, предоставление льготных кредитов не менее чем 50 предпринимателям, реализацию трех пилотных проектов и разработку трех национальных стандартов в области ИИ", - сказал Салманов.