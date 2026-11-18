Предстоящая трехсторонняя встреча лидеров США, КНР и России Дональда Трампа, Си Цзиньпина и Владимира Путина, запланированная на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), принесет большую потенциальную пользу.

Как передает Report со ссылкой на российские медиа, об этом заявил президент РФ, выступая на деловом саммите АТЭС.

По его словам, площадка АТЭС предоставляет большие возможности для конструктивного общения на всех уровнях и, прежде всего, между лидерами ведущих экономик, которые могут обсудить любые межгосударственные разногласия в политике, экономике, в области безопасности путем поиска компромиссов и баланса интересов.

"Поэтому ожидаю и большую потенциальную пользу от предстоящей трехсторонней встречи между лидерами России, Китая и США, которая запланирована на полях саммита АТЭС", - сказал Путин.