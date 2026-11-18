Технические параметры проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), предусматривающего создание 42-километрового транспортного коридора на территории Армении, должны быть обязательно согласованы с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем.

По словам министра, одним из важных итогов Вашингтонского саммита в августе прошлого года стала договоренность по проекту TRIPP. В течение последнего года США и Армения вели переговоры о подготовке к его реализации.

Байрамов пояснил, что, хотя переговоры проводились между Вашингтоном и Ереваном, точки входа и выхода будущего транспортного коридора находятся на границе с Азербайджаном. Поэтому по мере приближения к реализации проекта возникла необходимость согласования его технических параметров с Баку.

"Без связи с Азербайджаном этот транспортный коридор просто не имеет смысла", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, по инициативе США было принято решение о создании совместной трехсторонней технической рабочей группы, которая 6 ноября приступила к работе.

Основная задача группы - согласование технических параметров по двум направлениям: транспортному, включающему железные и автомобильные дороги, а также линиям электропередачи.

Байрамов также сообщил, что Азербайджан практически завершил строительство транспортной инфраструктуры на своей территории, включая автомобильные и железные дороги. Полностью завершить этот процесс планируется в начале следующего года.