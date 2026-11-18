Ceyhun Bayramov: TRİPP layihəsinin texniki göstəriciləri Azərbaycanla uyğunlaşdırılmalıdır
- 18 noyabr, 2026
- 11:51
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Vaşinqton sammitinin (2025-ci il avqustun 8-də Azərbaycan, Ermənistan və ABŞ liderlərinin görüşü - red) önəmli nəticələrindən biri də TRİPP layihəsi idi.
"Report"un məlumatına görə, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov almaniyalı həmkarı Yohan Vadefulla Bakıda brifinqdə deyib.
Nazir deyib ki, son aylarda da bu layihənin icrası üzrə ABŞ-Ermənistan arasında danışıqlar aparılmaqdadır.
"Dəhlizin giriş-çıxış nöqtəsi Azərbaycan-Ermənistan sərhədindədir deyə, layihənin texniki göstəriciləri Azərbaycanla uyğunlaşdırılmalıdır. ABŞ-nin təşəbbüsü ilə məhz bu məsələ ilə bağlı birgə texniki işçi qrupun yaradılması razılaşdırıldı, 6 noyabrdan etibarən bu qrup işə başladı. Qrup iki istiqamət üzrə, - dəmiryol, avtomobil, - eyni zamanda elektrik kabel xətləri ilə bağlı texniki parametrlərin uzlaşdırılması ilə məşğuldurlar".
Ceyhun Bayramov bildirib ki, Azərbaycan öz ərazisində həm dəmiryol, həm də avtomobil yolu ilə bağlı işləri demək olar ki, bitirib:
"Tam yekunlaşma isə gələn ilin əvvəllərinə planlaşdırılır".