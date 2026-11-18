Азербайджан и Германия обсудили развитие межпарламентских связей и парламентской дипломатии.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече депутата Милли Меджлиса, руководителя рабочей группы по межпарламентским связям с Германией Нурлана Гасанова и члена группы Кямала Джафарова с депутатами Бундестага ФРГ Даниэлем Кельби и Ламьей Каддор.

Германские парламентарии прибыли в Баку в составе делегации министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.

В ходе встречи стороны отметили успешное развитие отношений между двумя странами и обменялись мнениями о нынешнем состоянии сотрудничества между парламентскими группами дружбы, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.