Азербайджан и Германия обсудили развитие межпарламентских связей
Милли Меджлис
- 18 ноября, 2026
- 11:36
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Азербайджан и Германия обсудили развитие межпарламентских связей и парламентской дипломатии.
Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече депутата Милли Меджлиса, руководителя рабочей группы по межпарламентским связям с Германией Нурлана Гасанова и члена группы Кямала Джафарова с депутатами Бундестага ФРГ Даниэлем Кельби и Ламьей Каддор.
Германские парламентарии прибыли в Баку в составе делегации министра иностранных дел Германии Йоханна Вадефуля.
В ходе встречи стороны отметили успешное развитие отношений между двумя странами и обменялись мнениями о нынешнем состоянии сотрудничества между парламентскими группами дружбы, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.
Azərbaycan ilə Almaniya arasında parlamentlərarası əlaqələrin inkişafı müzakirə edilib
Azerbaijan, Germany discuss interparliamentary relations
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