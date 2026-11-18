Азербайджан и Армения воспользовались Вашингтонским саммитом в августе прошлого года, чтобы создать историческую возможность для установления мира после многолетнего конфликта. Германия, в свою очередь, рассчитывает на скорейшее подписание мирного договора.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

По словам Вадефуля, новые транспортные маршруты также могут стать важной поддержкой мирного процесса между Азербайджаном и Арменией.

"После многих десятилетий конфликта, страданий, войны, вынужденного перемещения наконец появилась возможность установления мира. Мы очень благодарны сторонам за то, что они воспользовались Вашингтонским саммитом в августе прошлого года для создания этой исторической возможности", - отметил министр.

Он подчеркнул, что теперь необходимо завершить оставшуюся работу. По его словам, этот вопрос станет центральной темой переговоров в Армении, которые он намерен провести сегодня и завтра.

"Я намерен содействовать тому, чтобы сейчас были предприняты все необходимые шаги для окончательного подписания мирного договора. Я очень благодарен президенту Азербайджана за то, что он еще раз подтвердил здесь свою готовность к этому", - заявил Вадефуль.

Глава МИД Германии назвал происходящее исторической возможностью не только для правительств двух стран, но и для Европы - продемонстрировать, что конфликты можно завершать, находить компромиссы и обеспечивать соблюдение международного права.

Он также напомнил, что в последние годы Германия стремилась играть конструктивную и поддерживающую роль в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, и заверил, что Берлин намерен придерживаться этой позиции и в дальнейшем.