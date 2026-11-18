В Азербайджане расширяется применение искусственного интеллекта (ИИ) в сельском хозяйстве.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центра аграрных инноваций Анар Джафаров на форуме "Профессиональное образование – 2026" в Баку.

По его словам, проекты в области ИИ реализуются совместно с крупными профильными компаниями и вузами. В частности, очередной учебный интенсив (bootcamp) прошел в Джалилабадском профессиональном училище.

"Этот проект успешен, поскольку студенты могут участвовать в цифровизации сельского хозяйства в соответствии с приобретаемыми специальностями", – отметил Джафаров.

Он добавил, что госпрограмма на 2026–2030 годы предусматривает развитие не только сельскохозяйственного производства, но и переработки продукции. В связи с этим при подготовке специалистов необходимо уделять внимание и профессиям в этой сфере.