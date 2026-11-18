США и Филиппины заключили новую торговую сделку, которая станет знаковым достижением, а также принесет пользу американским фермерам и представителям энергетического сектора.

Как сообщает Report, об этом президент США Дональд Трамп написал в соцсети Truth Social.

"Сейчас я направляюсь в Китай с Филиппин, где у нас состоялась замечательная встреча по вопросам торговли, национальной безопасности и другим направлениям. Рад сообщить, что мы заключили с Филиппинами новую, совершенно особую торговую сделку, которая станет знаковым достижением и, в частности, принесет значительную пользу нашим фермерам и представителям энергетического сектора. Президент Маркос - сильный лидер и человек высоких моральных качеств. Для меня было честью встретиться с ним, его замечательной супругой и сыном. До встречи в Китае!", - написал Трамп.