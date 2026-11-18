Правительство Армении планирует привлечь кредит в размере 19,6 млн евро от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) для модернизации пограничных таможенных пунктов пропуска.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Основная цель проекта - оказание помощи Армении в финансировании приобретения и установки современного оборудования для пограничного контроля на пунктах пропуска, модернизации существующей инфраструктуры, а также создания новой таможенной лаборатории для развития потенциала в области пограничного и таможенного управления.

Кредит состоит из двух частей: Первый транш (оборудование): 15,6 млн евро, второй (лабораторные исследования) - 4 млн евро (эта сумма является предварительной и будет определена по результатам технико-экономического обоснования).

Также планируется привлечь грант на техническую помощь в размере 543 тыс. евро.

В целом, реализация программы позволит улучшить возможности пограничного контроля, модернизировать техническое оснащение таможенных служб и повысить эффективность таможенных процедур.