В Азербайджане при регистрации в качестве плательщика налога на добавленную стоимость (НДС) может учитываться не только безналичный, но и общий оборот.

Как сообщает Report, с таким предложением выступил депутат Азер Бадамов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

Парламентарий напомнил, что для плательщиков упрощенного налога порог безналичного оборота, при превышении которого возникает обязательство по уплате НДС, установлен на уровне 400 тыс. манатов.

"Считаю целесообразным при расчете этого порога учитывать не только безналичные операции, но и все операции налогоплательщика - как наличный, так и безналичный оборот. Такой подход позволит корректно определять реальный экономический оборот, обеспечить равные условия конкуренции между налогоплательщиками, пресечь случаи сокрытия оборота через переводы с карты на карту и в целом повысить прозрачность. В то же время это повысит заинтересованность предпринимателей в ведении деятельности на основе законного и прозрачного оборота, а не неофициальных платежей. Безусловно, при разработке механизма необходимо учитывать особенности малого бизнеса и задачи по стимулированию безналичных расчетов", - сказал он.