Германия приветствует трехсторонние переговоры между лидерами России, США и Китая, но считает, что Европа должна играть роль в урегулировании украинского конфликта.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым в Баку.

"Я считаю, что любые переговоры - это позитивный шаг. Говорю это как человек, занимающийся внешней политикой. Это, безусловно, касается и встречи президентов трех крупнейших стран мира, поэтому мы, разумеется, приветствуем проведение подобного трехстороннего диалога", - сказал он, отвечая на вопрос о своих ожиданиях от первой встречи президентов КНР, России и США Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа в трехстороннем формате.

Вместе с тем он выразил уверенность в том, что диалог о будущем Украины должен вестись между Киевом и Москвой с обязательным европейским участием.

"При этом очевидно, что Европа должна играть решающую роль в урегулировании конфликта и что это урегулирование не может происходить в каком-то третьем месте", - сказал он.

Вадефуль отметил, что переговоры по украинскому вопросу без привлечения Украины и Европы не дадут результата.

"У меня нет оснований сомневаться, что переговоры о будущем Украины будут вестись между Россией и Украиной при участии Европы. В противном случае достичь решения будет невозможно, особенно такого решения, которое будет устойчивым и гарантирует, что после этой войны, которая, надеюсь, закончится как можно скорее, не возникнет новый конфликт", - заявил Вадефуль.

По его словам, именно в таком ключе он воспринимал все проведенные им до сих пор переговоры, в том числе с американским и китайским коллегами.