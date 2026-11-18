Vadeful: Ukrayna üzrə danışıqlar Avropanın iştirakı olmadan nəticə verməyəcək
- 18 noyabr, 2026
- 12:12
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Almaniya Rusiya, ABŞ və Çin liderləri arasında üçtərəfli danışıqları alqışlayır, lakin hesab edir ki, Ukrayna münaqişəsinin nizamlanmasında Avropa rol oynamalıdır.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniyanın xarici işlər naziri İohan Vadeful Bakıda Azərbaycanın XİN başçısı Ceyhun Bayramovla birgə mətbuat konfransında bildirib.
"Hesab edirəm ki, istənilən danışıqlar müsbət addımdır. Bunu xarici siyasətlə məşğul olan bir şəxs kimi deyirəm. Bu, şübhəsiz ki, dünyanın üç ən böyük ölkəsinin prezidentlərinin görüşünə də aiddir. Buna görə də biz, əlbəttə ki, belə bir üçtərəfli dialoqun keçirilməsini alqışlayırıq", - o, Çin, Rusiya və ABŞ prezidentləri Si Cinpin, Vladimir Putin və Donald Trampın üçtərəfli formatda ilk görüşündən gözləntiləri ilə bağlı sualı cavablandırarkən bildirib.
Bununla yanaşı, nazir, Ukraynanın gələcəyi ilə bağlı dialoqun mütləq Avropanın iştirakı ilə Kiyev və Moskva arasında aparılmalı olduğuna əminliyini ifadə edib: "Aydındır ki, münaqişənin həllində Avropa həlledici rol oynamalıdır".
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