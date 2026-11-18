Азербайджан не присоединяется ни к одному из существующих геополитических полюсов и стремится выстраивать равноправные отношения со всеми сторонами.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Центра анализа международных отношений и мультикультурализма (ЦАМОМ) Фарид Шафиев на конференции "Мир и безопасность: Южный Кавказ в контексте новых геополитических реалий" в Бакинском славянском университете.

"В современном мире существует ряд важных геополитических центров силы. Два из них - это США и Китай. Азербайджан развивает отношения с обеими странами. Мы проводим политику сохранения и развития добрососедских отношений с государствами региона. Некоторые события, произошедшие в последнее время, еще раз показали, что Азербайджан занимает принципиальную позицию в вопросе защиты своего суверенитета и независимости", - сказал он.

Ф. Шафиев подчеркнул, что независимость - это не просто политическое заявление:

"Это означает, что государство принимает свои решения самостоятельно и предпринимает шаги в соответствии со своими национальными интересами. События, которые мы наблюдаем в последние дни, показывают, что давление на Азербайджан продолжается. К сожалению, мы становимся свидетелями подобных попыток давления в различных направлениях, в том числе в сферах образования и внешней политики. Однако все эти попытки остаются безрезультатными", - добавил председатель глава ЦАМОМ.