Члены Албано-удинской христианской общины посетили монастырь Амарас
Религия
- 18 ноября, 2026
- 12:30
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Члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили монастырский комплекс Амарас IV века в Ходжавендском районе.
Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, представители общины совершили в монастыре религиозные обряды, зажгли свечи и помолились за мир и спокойствие в Азербайджане и во всем мире.
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