Члены Албано-удинской христианской религиозной общины посетили монастырский комплекс Амарас IV века в Ходжавендском районе.

Как сообщает корреспондент Report из Ходжавенда, представители общины совершили в монастыре религиозные обряды, зажгли свечи и помолились за мир и спокойствие в Азербайджане и во всем мире.