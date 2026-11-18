Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri Amaras monastırını ziyarət ediblər
Din
- 18 noyabr, 2026
- 12:21
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Alban-Udi xristian dini icması üzvlərinin Xocavənd rayonundakı Amaras monastırına səfərləri başlayıb.
"Report"un Xocavəndə ezam olunan əməkdaşının məlumatına görə, Qafqaz Albaniyasının mədəni-dini irsinə mənsub olan Alban-Udi xristian dini icmasının üzvləri rayon ərazisində yerləşən, IV əsrə aid Amaras monastır kompleksini ziyarət ediblər.
İcma üzvləri monastırda dini ayinləri yerinə yetiriblər, şamlar yandırıblar, Azərbaycanda və dünyada əmin-amanlığın qorunması üçün dualar ediblər.
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