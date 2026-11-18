Военный вертолет Black Hawk, принадлежащий Вооруженным силам Иордании, потерпел крушение во время военных учений.

Как передает Report со ссылкой на агентство Petra, об этом сообщил официальный военный источник в Главном командовании Вооруженных сил Иордании.

По его словам, специализированные группы незамедлительно отреагировали на чрезвычайную ситуацию и приняли необходимые меры.

Главное командование подчеркнуло, что безопасность военнослужащих остается его главным приоритетом.