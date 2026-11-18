В Иордании потерпел крушение военный вертолет Black Hawk
Другие страны
- 18 ноября, 2026
- 12:29
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Военный вертолет Black Hawk, принадлежащий Вооруженным силам Иордании, потерпел крушение во время военных учений.
Как передает Report со ссылкой на агентство Petra, об этом сообщил официальный военный источник в Главном командовании Вооруженных сил Иордании.
По его словам, специализированные группы незамедлительно отреагировали на чрезвычайную ситуацию и приняли необходимые меры.
Главное командование подчеркнуло, что безопасность военнослужащих остается его главным приоритетом.
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