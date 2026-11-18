Счетная палата Азербайджана впервые внедрит систему "Помощник аудитора" на основе искусственного интеллекта (ИИ), а также интегрируется с информационными системами около 10 государственных ведомств.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Счетной палаты Насир Садыгов на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса.

По его словам, на реализацию данного направления будет направлено 10% общих расходов ведомства:

"Мы предусматриваем интеграцию с информационными системами порядка 10 структур, анализ больших данных в государственном аудите с использованием инструментов дата-аналитики и впервые внедрение ИИ-помощника аудитора, а также оценку отчетов и данных с помощью цифровых решений. Расходы составят 10% от наших общих затрат".

Кроме того, в 2027 году Счетная палата проведет аудит не менее двух государственных информационных систем - на это направление выделят 4% бюджета ведомства.