Русская редакция Baku TV (BAKU TV RU) 18 ноября отмечает пятилетний юбилей своей деятельности.

Как сообщает Report, за это время она стала неотъемлемой частью информационного пространства Азербайджана.

Редакция была создана с целью донесения до русскоязычной аудитории в различных странах мира информации о событиях, происходящих в Азербайджане и за его пределами. За пять лет были подготовлены тысячи сюжетов, сотни прямых эфиров, комментариев и интервью. Канал менялся, рос и развивался, однако принципы работы оставались неизменными: оперативность, актуальность и достоверность всегда занимали ключевое место в деятельности редакции.

За короткий срок канал добился стремительного роста в цифровом пространстве и значительно расширил свою аудиторию. Ежемесячное число просмотров канала, начавшего вещание в 2021 году, в 2024 году достигло отметки в 50 млн. В том же году число подписчиков превысило 1 млн, за что канал был удостоен награды YouTube "Золотая кнопка" (Gold Button).

По случаю юбилея с коллективом редакции встретился член правления Global Media Group Орхан Мамедов. Поздравив сотрудников, он отметил, что русская редакция Baku TV за короткий срок зарекомендовала себя в качестве надежного источника информации как внутри страны, так и на международной арене: "Завоевать признание миллионов зрителей, оставаясь верными принципам оперативности, профессионализма и объективности, стало возможным благодаря напряженному труду команды. Уверен, что редакция и впредь будет играть важную роль в донесении правды об Азербайджане до мировой общественности и добьется новых успехов".

Редакция, деятельность которой получила признание как в стране, так и за рубежом, неоднократно удостаивалась международных наград и почетных грамот авторитетных организаций. Наряду с этим BAKU TV RU регулярно и широко освещал COP29, конференции по вопросам деколонизации, мероприятия Движения неприсоединения и другие значимые международные события.

Сегодня на YouTube-канал BAKU TV RU подписаны более 1,3 млн пользователей. Общее количество просмотров видеоматериалов, опубликованных на канале со дня его создания, составило 1 млрд 932 млн. Эти показатели наглядно свидетельствуют о высоком доверии русскоязычной аудитории по всему миру к BAKU TV RU.