Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял делегацию во главе с министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем.

Как передает Report, об этом сообщают армянские медиа.

Премьер Армении подчеркнул высокий уровень двусторонних отношений с Германией.

Он подчеркнул поддержку Германией армянского правительства в продвижении программы демократических реформ, а также в содействии развитию отношений между Арменией и ЕС.

По словам Пашиняна, Германия, как член ЕС, является одним из ключевых партнеров Армении, и политический диалог на высоком уровне является динамичным и регулярным.

В свою очередь, Вадефуль подчеркнул важность установления мира между Арменией и Азербайджаном, выразив уверенность, что формирующаяся конструктивная атмосфера будет способствовать укреплению региональных связей и развитию сотрудничества.

Они обсудили вопросы, касающиеся расширения связей между Арменией и Германией в различных областях. В частности, была подчеркнута важность развития сотрудничества в сфере зеленой энергетики.

Было упомянуто о развитии торгово-экономических связей между Арменией и ЕС, а также о шагах, предпринимаемых в направлении диверсификации экономики Армении.

Также состоялся обмен мнениями по вопросам региональных событий и текущих процессов.