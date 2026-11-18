Премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился с озвученным ранее сегодня заявлением главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что технические параметры проекта TRIPP должны быть согласованы с Азербайджаном.

Как сообщает Report cо ссылкой на армянские медиа, об этом Пашинян сегодня заявил в Национальном собрании.

По его словам, строящаяся на территории Армении железная дорога должна соединяться с азербайджанской железной дорогой, в этой связи технические параметры также должны быть согласованы.

"Мы считаем, что наша железная дорога должна быть соединена с азербайджанской железной дорогой, и эти вопросы, технические параметры, должны активно согласовываться. Именно поэтому была создана трехсторонняя рабочая группа", - отметил премьер.

Кроме того, он также подчеркнул, что одним из важных этапов практической фазы реализации проекта TRIPP станет демаркация участков границы, необходимых для строительства коммуникаций на южной границе.

Напомним, что сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместном брифинге в Баку с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем заявил, что технические параметры проекта "Маршрут Трампа" (TRIPP), предусматривающего создание 42-километрового транспортного коридора на территории Армении, должны быть обязательно согласованы с Азербайджаном.