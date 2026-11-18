Али Асадов и Мариам Квривишвили обсудили реализацию договоренностей межправкомиссии
Внешняя политика
- 18 ноября, 2026
- 17:42
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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с вице-премьером и министром экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили в рамках ее визита в Баку.
Как сообщили Report в Кабинете министров, стороны отметили успешное развитие отношений стратегического партнерства между двумя странами.
В ходе переговоров основное внимание было уделено выполнению договоренностей, достигнутых на 11-м заседании Азербайджано-грузинской межправительственной комиссии 30 октября, а также взаимодействию в торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-транзитной и энергетической сферах.
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