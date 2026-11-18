Əli Əsədov Gürcüstanın Baş nazirinin müavini ilə əməkdaşlıq məsələlərini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 18 noyabr, 2026
- 17:29
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Gürcüstan Baş nazirinin müavini, iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvili ilə görüşüb.
Bu barədə "Report"a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.
Görüşdə Azərbaycan ilə Gürcüstan arasında strateji tərəfdaşlığa əsaslanan münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyi vurğulanıb.
Oktyabrın 30-da keçirilmiş Azərbaycan–Gürcüstan Hökumətlərarası Komissiyasının 11-ci iclasında razılaşdırılan məsələlərin icrası, həmçinin ikitərəfli əlaqələrin aktual istiqamətləri nəzərdən keçirilib.
Ticari-iqtisadi, investisiya, nəqliyyat-tranzit, enerji və digər sahələrdə əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.
Foto
Foto
Son xəbərlər
18:34
Foto
Video
Azərbaycan-Gürcüstan hərbi əməkdaşlığının genişləndirilməsi müzakirə olunubHərbi
18:30
Xosep Qvardiola Səudiyyə Ərəbistanında işləməkdən imtina edibFutbol
18:28
Foto
Avropa Şurasında Rusiya-Gürcüstan münaqişəsi ilə bağlı hesabat müzakirəyə çıxarılıbRegion
18:26
Səfir: Avstriya və Azərbaycan münasibətlərində müsbət dinamikanı qorumaq vacibdirXarici siyasət
18:15
Video
Yol təmir işlərinin müddətini müəyyən edən əsas amillər açıqlanıbİnfrastruktur
18:01
Azərbaycan və Gürcüstan Orta Dəhlizin rəqabət qabiliyyətinin artırılmasını müzakirə edibİnfrastruktur
17:55
Kənan Quluzadə: "İƏT-ə üzv ölkələrdə Şuşanın tanıdılması istiqamətində təbliğat işləri aparılıb"Turizm
17:51
Bu ilin yanvarından indiyədək 6 vəkil Kollegiyadan xaric olunub, 27-si cərimələnibDaxili siyasət
17:45
Yerjan Mukaş: Bu il İƏT-in turizm paytaxtı olan Şuşada keçirilən tədbirlərdən çox razı qaldıqTurizm