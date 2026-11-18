Индонезия и Китай договорились о реализации четырех стратегических партнерств общей стоимостью $71,8 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в заявлении президентского дворца Индонезии.

Одним из крупнейших проектов станет создание 10 "умных городов" в рамках партнерства между суверенным фондом благосостояния Индонезии Danantara и консорциумом во главе с китайской Shaanxi Construction Engineering Group Corporation Limited. Объем инвестиций в проект оценивается примерно в $50 млрд.

"В начале следующего года этот проект станет одним из самых значимых в истории", - заявила генеральный директор Danantara Розан Роэслани.

Danantara в начале ноября сообщала о планах строительства десяти "умных городов" по всей Индонезии. Они будут представлять собой современные интегрированные городские районы с жилыми комплексами, университетами, больницами, торговыми центрами и развитой инфраструктурой.

Другие соглашения предусматривают создание лабораторий и производство бытовой техники совместно с китайской компанией Hisense с объемом инвестиций $10 млрд, а также сотрудничество в сфере финансирования инфраструктуры на такую же сумму с консорциумом во главе с Государственной корпорацией развития и инвестиций Китая (SDIC).

Еще одно партнерство касается внедрения технологии переработки угля в этанол. В проекте участвуют Министерство высшего образования Индонезии, государственная энергетическая компания Pertamina и китайская Beijing Petrochemical Engineering Co., Ltd. Объем инвестиций составляет $1,8 млрд.