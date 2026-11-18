Пашинян считает важным обсудить с Азербайджаном экологические нормы по приграничным рекам
- 18 ноября, 2026
- 17:37
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Использование водных ресурсов рек, протекающих по территориям Армении и Азербайджана, требует сотрудничества и обсуждения общих правил, в том числе в вопросе соблюдения экологических норм.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте страны.
Пашинян отметил, что страны, преодолевающие конфликт, должны сотрудничать в различных областях.
"У нас есть реки, которые впадают на территорию Армении с территории Азербайджана, затем снова впадают на территорию Армении, а затем снова выходят с территории Армении. По сути, это общие реки", - сказал премьер-министр.
Он подчеркнул необходимость обсуждения правил совместного использования водных ресурсов, включая экологические требования.
Пашинян также привел примеры подобного сотрудничества в отношениях с Ираном и Турцией в данной сфере.
Отметим, что неправительственные организации Азербайджана неоднократно поднимали вопрос о том, что Армения должна обеспечить соблюдение экологических норм при использовании трансграничных рек.