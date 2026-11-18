"Arsenal" müdafiəçisi Yurrien Timberlə müqavilə müddətinin uzadılması barədə razılığa gəlib
Futbol
- 18 noyabr, 2026
- 17:32
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İngiltərənin "Arsenal" klubu niderlandlı futbolçu Yurrien Timberlə yeni müqavilə imzalamaq barədə razılığa gəlib.
"Report" xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, tərəflər 2031-ci ilin iyun ayınadək qüvvədə olacaq müqavilənin şərtlərini razılaşdırıblar.
Yaxın günlərdə London təmsilçisinin mətbuat xidməti bu barədə rəsmi açıqlama yayacaq.
Qeyd edək ki, "Arsenal" 2023-cü ildə Timberi Niderlandın "Ayaks" klubundan 40 milyon avroya transfer edib. 25 yaşlı futbolçu cari mövsümdə bütün turnirlərdə 10 oyunda iştirak edərək 1 qolla yadda qalıb.
"Transfermarkt" portalı müdafiəçinin qiymətini 70 milyon avro olaraq dəyərləndirir.
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