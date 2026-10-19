Yaponiyada ABŞ ilə birgə "Keen Sword" təlimləri başlayıb
- 19 oktyabr, 2026
- 07:48
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Yaponiya sahillərində ölkənin ABŞ ilə genişmiqyaslı "Keen Sword" hərbi təlimləri başlayıb, təlimlərə 57 000-dən çox insan cəlb olunub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli "Kyodo" agentliyi xəbər verib.
Təlimlərdə 45 000 yapon əsgəri və zabiti, təxminən 12 000 amerikalı əsgər, eləcə də 300-ə qədər təyyarə, döyüş gəmisi və çox sayda quru nəqliyyat vasitəsi iştirak edəcək. Avstraliya, Almaniya və Fransa da daxil olmaqla yeddi ölkənin bölmələrinin də iştirakı gözlənilir.
Təlimlərdə Yaponiyanın təxminən 1 000 km mənzilli yeni "Tip-25" quru əsaslı mobil raketləri ilk dəfə nümayiş olunacaq. İki ölkənin hərbçiləri bu silahların idarə olunması və istifadəsində koordinasiya tətbiq edəcəklər, lakin heç bir raket buraxılışı baş tutmayacaq.
Təlimlər zamanı ABŞ Silahlı Qüvvələri həmçinin Yaponiyanın Yonaquni adasında ilk dəfə olaraq dronlara və digər aşağı uçuş hədəflərinə qarşı mübarizə aparmaq üçün hazırlanmış ən son NMESIS pilotsuz mobil raket sistemlərini və MADIS mobil bölmələrini yerləşdirəcək.
Ballistik raket və hava zərbələrini dəf etmək təlimləri Hokkaydo və Yaponiyanın əsas adası olan Honsünün şimal-şərqində keçiriləcək. Paraşüt və dəniz desantlarının enişləri, eləcə də yaralıların təxliyəsi üçün koordinasiya təlimləri müxtəlif yerlərdə keçiriləcək. Kosmosda və kiberməkanda hücumlara qarşı əməliyyatlar da planlaşdırılır.
"Keen Sword" təlimləri iki ildən bir keçirilir və ABŞ-Yaponiya komanda məntəqəsi "Keen Edge" təlimi ilə növbələşir.