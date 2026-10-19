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    В Японии начались совместные с США учения Keen Sword

    Другие страны
    • 19 октября, 2026
    • 07:05
    В Японии начались совместные с США учения Keen Sword

    Масштабные американо-японские совместные военные учения Keen Sword начались в обширных районах и акваториях Японии с участием более 57 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщает местное агентство Kyodo.

    К маневрам с японской стороны будет привлечено 45 тыс. солдат и офицеров, с американской - примерно 12 тыс., а также до 300 самолетов, боевые корабли, большое количество наземной техники. Планируется участие подразделений еще 7 стран, включая Австралию, Германию и Францию.

    В ходе учений будут впервые продемонстрированы новые японские мобильные ракеты "Тип-25" наземного базирования дальностью около 1 тыс. км. Военные двух стран отработают взаимодействие при наведении и применении таких вооружений, однако реальные пуски ракет производиться не будут.

    Вооруженные силы США также в ходе учений впервые развернут на японском острове Йонагуни новейшие беспилотные мобильные ракетные комплексы NMESIS и мобильные установки MADIS, предназначенные для борьбы с дронами и другими низколетящими целями.

    На острове Хоккайдо и северо-востоке главного японского острова Хонсю пройдут тренировки по отражению ударов баллистических ракет и авианалетов, в различных районах Японии будут проведены парашютные и морские десанты, отработка взаимодействия при вывозе раненых. Планируется отработка операций на случай атак в космосе и в кибернетическом пространстве. Маневры Keen Sword проводятся раз в два года попеременно с американо-японскими командно-штабными учениями Keen Edge.

    Военные учения Япония Соединенные Штаты Америки (США)
    Yaponiyada ABŞ ilə birgə "Keen Sword" təlimləri başlayıb
    MiniBoss
    44 - Tezliklə

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