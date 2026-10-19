Braziliyada Flavio Bolsonarunun çirkli pulların yuyulmasında iştirakı araşdırılır
- 19 oktyabr, 2026
- 08:46
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Braziliya federal polisi sağçı müxalifət, prezidentliyə namizəd, senator Flavio Bolsonarunu çirkli pulların yuyulmasında şübhəli bilərək istintaq başlayıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə yerli "O Globo" qəzeti istintaq sənədlərinə istinadən xəbər verib.
Məlumata görə, işə ölkənin Federal Ali Məhkəməsi baxır və hakim Aleşandri de Morais məruzəçi təyin edilib.
Polis siyasətçinin və onun vəkili Viller Tomazın qanunsuz onlayn mərc işindən qaynaqlanan çirkli pulların yuyulması sxemində iştirak edib-etmədiyini araşdırır. Bolsonarunun özü mərc işində iştirak etmir. Lakin vəkil ümumi dövriyyəsi təxminən 10 milyard real (təxminən 1,8 milyard dollar) olan onlayn kazinolarda şübhəli əməliyyatlar səbəbindən hüquq-mühafizə orqanlarının diqqətini cəlb edib.
Vəkilin bulud yaddaşındakı yazışmalarına icazəli giriş əldə etdikdən sonra müstəntiqlər onun senatorla yaxın əlaqələrini aşkarlayıblar. Məlumatlarda siyasətçinin vəkilin nəzarətində olan holdinq şirkətinin bank hesabına çıxışı, eləcə də bahalı birgə uçuşlar və yaşayış üçün ödəniş olduğu göstərilirdi. Lakin müdafiə tərəfi birgə hesabın mövcudluğunu qəti şəkildə inkar edir və yazışmaların əsl maliyyə əlaqəsini sübut etmədiyini vurğulayır.
Flavio Bolsonaru mətbuata şərh verməkdən imtina edib.