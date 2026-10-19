O Globo: В Бразилии расследуют возможную причастность Флавио Болсонару к отмыванию денег

Федеральная полиция Бразилии начала расследование в отношении кандидата в президенты от правой оппозиции сенатора Флавио Болсонару по подозрению в причастности к схеме отмывания денег.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета O Globo со ссылкой на материалы следствия.

По данным издания, производство находится на рассмотрении Федерального верховного суда страны, докладчиком назначен судья Алешандри ди Морайс.

Полиция выясняет, действовал ли политик заодно со своим адвокатом Виллером Томазом в схеме отмывания средств, возникшей как ответвление дела о незаконных онлайн-ставках. Сам Болсонару в деле о ставках не фигурирует. При этом юрист попал в поле зрения правоохранителей из-за сомнительных операций в онлайн-казино с суммарным оборотом около 10 млрд реалов (почти $1,8 млрд).

После санкционированного доступа к переписке адвоката в облачном хранилище следователи выявили его тесные связи с сенатором. Данные указывали на доступ политика к банковскому счету подконтрольного юристу холдинга, а также на оплату дорогостоящих совместных перелетов и предоставление жилья. При этом защита категорически отрицает факт наличия общего счета, подчеркивая, что переписка не доказывает реальных финансовых отношений.

Флавиу Болсонару от комментариев прессе воздержался.