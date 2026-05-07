Число активных плательщиков НДС в Азербайджане выросло почти на 4%

На 1 мая этого года число активных налогоплательщиков в Азербайджане увеличилось на 2,1% по сравнению с началом года и составило 877 368.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Государственную налоговую службу.

Согласно информации, за этот период число активных плательщиков НДС в стране увеличилось на 3,5% и составило 60 431.

На указанную дату число активных хозяйствующих субъектов (объектов) составило 240 528 тыс. с ростом на 3,3%.