Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Турции назначен новый глава Совета по рынкам капитала

    В регионе
    • 01 ноября, 2026
    • 03:47
    В Турции назначен новый глава Совета по рынкам капитала

    В Турции назначен новый председатель Совета по рынкам капитала.

    Как передает Report, соответствующее решение, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.

    Согласно документу, новым главой Совета по рынкам капитала назначен Мохсин Атчы, ранее возглавлявший Совет по налоговым проверкам.

    Отметим, что предыдущий председатель ведомства Махмуд Сютчю был отстранен от должности на фоне скандала, связанного с манипуляциями на фондовой бирже.

    Реджеп Тайип Эрдоган Мохсин Атчы Турция
    Türkiyənin Kapital Bazarları Şurasına yeni sədr təyin edilib
    MiniBoss
    MiniBoss

    Последние новости

    04:11
    В результате ДТП в Турции погибли два человека, 12 пострадали
    В регионе
    03:53
    Уиткофф назвал даты переговоров России, США и Украины в Абу-Даби
    Другие страны
    03:37
    Bloomberg: США потребуют от НАТО больше средств на оружие для Украины
    Другие страны
    03:19
    Азербайджанский дзюдоист, завоевавший золото юношеской Олимпиады, вернулся в Баку
    Индивидуальные
    02:53
    В Марокко супружеская пара из Великобритании погибла в отеле
    Другие страны
    02:20
    Число погибших при ударе по Камышевахе возросло до 26 - Обновлено-2
    Другие страны
    02:15
    Дональд Трамп связал падение цен на нефть с ожиданиями мира с Ираном
    Другие страны
    01:41
    ВОЗ предупредила об угрозе коллапса системы здравоохранения на севере Эфиопии
    Другие страны
    01:25
    На иранском острове Кешм прогремели взрывы
    В регионе
    Лента новостей