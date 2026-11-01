В Турции назначен новый глава Совета по рынкам капитала
В регионе
- 01 ноября, 2026
- 03:47
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В Турции назначен новый председатель Совета по рынкам капитала.
Как передает Report, соответствующее решение, подписанное президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, опубликовано в официальном издании Resmi Gazete.
Согласно документу, новым главой Совета по рынкам капитала назначен Мохсин Атчы, ранее возглавлявший Совет по налоговым проверкам.
Отметим, что предыдущий председатель ведомства Махмуд Сютчю был отстранен от должности на фоне скандала, связанного с манипуляциями на фондовой бирже.
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