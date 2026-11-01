İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Azərbaycan-Gürcüstan münasibətləri Zəfərə gedən yol

    Türkiyənin Kapital Bazarları Şurasına yeni sədr təyin edilib

    Region
    • 01 noyabr, 2026
    • 03:12
    Türkiyənin Kapital Bazarları Şurasına yeni sədr təyin edilib

    Türkiyənin Kapital Bazarları Şurasına yeni sədr təyin edilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə ölkə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın imzaladığı qərar "Resmi Gazete"də yayımlanıb.

    Qərara əsasən, Vergi Yoxlama Şurasının sədri Möhsün Atçı Kapital Bazarları Şurasının yeni sədri təyin olunub.

    Qeyd edək ki, şuranın keçmiş sədri Mahmud Südçü birjada manipulyasiya skandalı fonunda vəzifədən kənarlaşdırılmışdı.

    Türkiyə Cümhuriyyəti Möhsün Atçı Rəcəb Tayyib Ərdoğan
    В Турции назначен новый глава Совета по рынкам капитала
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    03:55
    Uitkoff Rusiya, ABŞ və Ukraynanın Əbu-Dabi görüşünün tarixini açıqlayıb
    Digər ölkələr
    03:43
    Diyarbəkirdə yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib, 2 nəfər ölüb, 12 nəfər yaralanıb
    Region
    03:41
    "Bloomberg": ABŞ NATO-dan Ukrayna üçün silahlara daha çox vəsait tələb edəcək
    Digər ölkələr
    03:17
    Yeniyetmələrin IV Yay Olimpiya Oyunlarında Azərbaycanın ilk qızıl medalçısı Bakıya qayıdıb
    Fərdi
    03:00
    Böyük Britaniyadan olan ər-arvad Mərakeşdəki hoteldə həyatını itirib
    Digər ölkələr
    02:32
    Kamışevaxaya endirilən zərbə nəticəsində ölənlərin sayı 26-ya çatıb - Yenilənib-2
    Digər ölkələr
    02:22
    Tramp neftin ucuzlaşmasını İranla mümkün sülhlə əlaqələndirib
    Digər ölkələr
    01:57
    ÜST Efiopiyanın şimalında səhiyyə sisteminin çökmə təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edib
    Digər ölkələr
    01:21
    Cey Di Vens ABŞ-İran danışıqlarında irəliləyiş olduğunu bildirib - Əlavə olunub
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti